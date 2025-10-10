Tragedia en Ensenada: Murió un hombre tras caer de su moto cuando viajaba con su familia

Un hombre perdió la vida tras chocar con la motocicleta en la que viajaba. Según puede verse en las cámaras de seguridad, el damnificado iba al volante junto a toda su familia: su esposa y sus dos hijas de 1 y 2 años.

En total, iban cuatro personas en la motocicleta, algo que no está permitido. No obstante, no se sabe si esto pudo haber afectado la movilidad del motociclista, pero lo cierto es que las cámaras de seguridad captaron el momento en el que perdió el control en la zona de Bossinga y Zabala.

El impacto, que ocurrió el martes, lo dejó gravemente herido y lo llevaron al Hospital Cestino, solo para que los médicos confirmaran ayer que falleció a raíz de las serias lesiones sufridas. Por su parte, el resto de su familia terminó con varios golpes, aunque trascendió que ninguno de gravedad.