Hallaron a una madre y a su hija muertas en incendio

Los cuerpos calcinados de una mujer y su hija fueron hallados tras un incendio en una casa de Bahía Blanca, situación por la cual los investigadores trataban de determinar lo que ocurrió.

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Santa Fe al 2300 luego que un llamado al servicio de emergencias alertara sobre un incendio que se registraba en el sector del barrio Thompson.

Los vecinos intentaron ingresar, pero no pudieron a raíz de la cantidad de humo hasta que arribaron las autoridades. Tras el trabajo, encontraron en una de las habitaciones a los cuerpos de las dos mujeres identificadas como Adriana Velázquez de 52 años y su hija Mariana Bustos, de 25.

Algunos frentistas señalaron que escucharon detonaciones similares a un arma de fuego en el sector, por lo que sospechan que se trataría de un doble femicidio. Además, otros aseguran haber visto a una persona que salía de la casa a bordo de una motocicleta.