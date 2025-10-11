Tensión en el centro de La Plata por un hombre atrincherado en un hotel

Una noche cargada de tensión se vivió en La Plata cuando la Policía desplegó un operativo de gran envergadura para reducir e internar a un hombre que estaba en pleno cuadro de crisis, presuntamente bajo los efectos de estupefacientes y con amenazas de quitarse la vida. El episodio conmocionó a barrios cercanos a la estación, donde se concentró el despliegue de fuerzas de seguridad.

Según los informes, el sujeto había advertido que atentaría contra su propia vida. Las autoridades fueron alertadas por vecinos que escucharon gritos y señales de angustia. Al llegar al lugar, se toparon con una escena de alta peligrosidad: el hombre presentaba actitud agresiva, agitaba objetos con peligro de daño y se mostraba errático en su conducta.

Ante esta situación, se decidió montar un operativo especial. Diversas unidades policiales rodearon la zona para contener posibles fugas y prevenir riesgos colaterales. Se estableció un perímetro de seguridad y se desplegaron agentes especializados en manejo de crisis, con la misión de reducir al individuo sin provocar daños mayores. Durante el procedimiento, la negociación pasó a primer plano: se intentó persuadirlo de desistir, calmarlo y que depusiera la actitud violenta.

Finalmente, tras varias maniobras de aproximación y contención, el hombre fue reducido. No está claro si se utilizó armamento no letal ni en qué grado se aplicaron técnicas de inmovilización, pero el operativo logró contener la situación sin que se extendiera la tragedia. Luego de incapacitarlo, las fuerzas procedieron a trasladarlo hacia un centro de salud para su internación, presumiblemente para recibir asistencia psiquiátrica y controles clínicos.

En barrios vecinos, los comerciantes y vecinos que presenciaron el operativo divulgaron versiones de corrillo: cámaras que grabaron los movimientos policiales, móviles que llegaron con sirenas y luces, y el despliegue veloz de fuerzas motorizadas para anticiparse a cualquier rebelión. Algunos dijeron sentirse asustados por la magnitud de la movilización; otros celebraron que no hubo víctimas colaterales ni daños mayores.