El hombre asesinado en Ringuelet tenía un extenso prontuario criminal

El violento episodio ocurrió en las últimas horas en una casa de Ringuelet, donde un joven de 16 años atacó con un cuchillo a Fabián Héctor Celestino Farías, de 42, en medio de una discusión entre la víctima y su madre. Según los primeros testimonios, el adolescente intervino para defenderla y terminó provocándole heridas mortales.

Mientras la investigación avanza, trascendieron los antecedentes judiciales de Farías, quien tenía un largo historial delictivo y había pasado por distintas cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), entre ellas las unidades N°1 de Lisandro Olmos, N°9 de Villa Elvira y N°24 de Florencio Varela.

En su prontuario figuran causas por tentativa de homicidio, abuso de armas, robo agravado, lesiones y violencia familiar, entre otros delitos. De acuerdo a fuentes judiciales, el hombre había recuperado la libertad hacía pocos meses.

El caso quedó en manos de la UFI del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Plata, que dispuso las pericias correspondientes y tomó declaración a los testigos del hecho.