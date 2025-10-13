La ola de muertes en accidentes no tiene freno en la región

Un trágico accidente de tránsito se cobró una vida durante la madrugada de este domingo en las afueras de La Plata, en lo que se trató de otro incidente más en la semana en el que fallece un motociclista.

Según confirmaron fuentes policiales, un motociclista falleció luego de colisionar violentamente contra un automóvil en la intersección de Ruta 36 y calle 460, en una zona donde los siniestros son frecuentes por la escasa iluminación y el alto tránsito de vehículos pesados.

El choque involucró a una motocicleta Brava 150 negra y un Volkswagen Gol gris, conducido por un agricultor de nacionalidad paraguaya, de 28 años, quien resultó ileso. Personal del Subcomando Oeste llegó al lugar tras un llamado al 911 y constató la muerte inmediata del motociclista, identificado preliminarmente como Gabriel Peñaranda.

Médicos del UPA de Los Hornos certificaron el deceso, mientras que Policía Científica trabajó durante varias horas en el lugar para realizar los peritajes correspondientes. La zona permaneció parcialmente cortada mientras se levantaban pruebas y se tomaban registros fotográficos de la escena.

El conductor del vehículo fue sometido a una extracción sanguínea y otras pericias ordenadas por la UFI N°12, a cargo de la investigación. Por el momento, permanece en libertad, aunque podría ser citado nuevamente en el marco de la causa caratulada como “homicidio culposo”.

Casos recientes

En apenas poco más de una semana, seis motociclistas perdieron la vida, lo que pone en evidencia la deficiencia en materia de seguridad vial en la región, que ya cuenta con 57 fallecidos en todo lo que va del 2025 (sumando La Plata, Berisso y Ensenada).

En lo que respecta a los casos más recientes, la ola de muertes comenzó el pasado 2 de octubre, cuando un hombre murió tras un choque en 122 y 69. Si bien sobrevivió al impacto inicial, pereció pocos días después en el hospital.

A su caso le siguió Jorge Barzabal (52), que falleció luego de un accidente en pleno centro de La Plata, más precisamente en 3 y 53. Al igual que el caso anterior, no perdió la vida en el momento, sino después de varios días de permanecer internada.

Martín Valdez (21) fue el siguiente damnificado, quien murió el 3 de octubre al sufrir un accidente en 44 y 238. Por su parte, el 9 de octubre falleció Estefanía Núnez (34) a pocas calles de allí, al accidentarse en 44 y 224.

Esa misma jornada, perdió la vida Mauricio Brites (52) al chocar en la esquina de Bossinga y Zabala, en la ciudad de Ensenada. Viajaba junto a su familia, incluidas sus hijas de 1 y 2 años, que también resultaron heridas.