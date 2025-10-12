Dos jóvenes heridos tras un choque en Gonnet

Un grave accidente de tránsito ocurrió en nuestra ciudad, más precisamente en la localidad de Gonnet, y dejó como resultado dos jóvenes heridos con politraumatismos a raíz del fuerte golpe. Intenta determinar cuáles fueron las causas de la colisión y si hubo algún tipo de negligencia al volante por parte de alguno de los conductores involucrados.

Según informaron las fuentes abocadas al caso, el choque se produjo en la zona de las calles 508 y 19, por motivos que aún se tratan de establecer, entre una motocicleta Honda Biz roja y un automóvil Peugeot 308 de color blanco. En el ciclomotor circulaba un joven de 19 años quien iba acompañado de una chica y tras el impacto ambos salieron despedidos del rodado.

Los dos quedaron tirados sobre la cinta asfáltica con visibles signos de dolor, por lo que tras ser asistidos en el lugar tuvieron que ser trasladados hasta el Hospital San Roque de Gonnet. Allí ingresaron por el sector de la guardia y fueron atendidos por los médicos, quienes decidieron que quedaran momentáneamente internados en observación, aunque su caso no revestía demasiada gravedad.

El otro vehículo implicado era manejado por un hombre de 51 años que resultó ileso. En tanto, el sitio donde se registró el siniestro vial fue preservada para la relación de las pericias correspondientes y, a su vez, se iniciaron las actuaciones de rigor con la llegada de los efectivos policiales del Comando de Patrullas de La Plata.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 10, caratulando la causa, en principio, como lesiones culposas. En este sentido, cabe remarcar, que las víctimas fueron atendidas en el mencionado nosocomio y los profesionales de la salud determinaron que las heridas que ambos presentaban eran de carácter leve.