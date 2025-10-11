Tragedia en Córdoba: dos niños murieron y varias personas resultaron heridas tras un incendio en una iglesia de Villa Serrana

La ciudad de Córdoba vive horas de consternación tras el trágico incendio que se desató este sábado en una iglesia del barrio Villa Serrana, ubicada en la intersección de Coquena y Viracocha. Las llamas avanzaron rápidamente en el edificio que también contaba con dormitorios anexos, donde residían familias enteras.



El fuego se declaró cerca de las 15:30 y movilizó a dotaciones de Bomberos, personal del Servicio de Emergencias 107, Defensa Civil y efectivos policiales. A pesar del rápido despliegue, dos menores perdieron la vida y dos mujeres mayores resultaron heridas, siendo trasladadas a centros asistenciales donde permanecen bajo observación.



Según fuentes policiales, en el lugar habitaban unas 40 personas, que fueron evacuadas en medio de escenas de desesperación y caos. El jefe de Bomberos, comisario Sergio Cravero, encabezó las tareas de rescate y coordinación de los equipos, mientras los peritos trabajan en la identificación de las víctimas y el relevamiento de la estructura afectada.



Las causas del incendio permanecen bajo investigación. Los especialistas no descartan que un desperfecto eléctrico haya sido el origen del fuego, aunque también se analiza la posibilidad de una falla en instalaciones de calefacción o cocina comunitaria.



El impacto del siniestro no solo se sintió en el vecindario: toda la comunidad cordobesa expresó su dolor y solidaridad con las familias afectadas, mientras organismos sociales y religiosos comenzaron a organizar asistencia y contención psicológica.



En paralelo, otro foco de incendio mantiene en vilo a la provincia: un vasto operativo se desarrolla en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde más de 130 personas fueron evacuadas y varios vehículos quedaron atrapados por las llamas