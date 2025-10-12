Desbaratan banda narco y secuestran drogas por 24 millones de pesos

Una organización familiar de narcomenudeo, conocida como el “Clan Mareco” fue desarticulada por la Policía de la Ciudad, tras una serie de allanamientos en simultáneo, realizados en distintos sectores del barrio 1-11-14, donde se secuestraron más de 1.5 kilos de cocaína y pasta base, armas de fuego y municiones.

El operativo se llevó a cabo en cuatro domicilios y permitió la detención de cinco personas. Además, se incautaron en total 1.860 gramos de cocaína y pasta base, dos pistolas calibre 9 mm, más de 60 proyectiles de distintos calibres, balanzas de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo por un total de $140.000 y 1.500 dólares, además, según la valuación judicial, las sustancias secuestradas equivalen a unas 4.000 dosis con un valor estimado en 24 millones de pesos.