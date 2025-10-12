Policía mató a balazos al novio de su ex

Un hombre de 39 años fue brutalmente asesinado a balazos por parte de un efectivo de la Policía de la Ciudad durante una pelea callejera. Con el comienzo de la investigación, los detectives tratarán de determinar si hubo algún tipo de vengan en el móvil del crimen, ya que el acusado es el exnovio de la mujer de la víctima.

Si bien restan esclarecer algunos detalles acerca de lo ocurrido, trascendió que se produjo una riña entre los implicados en el cruce de Fardman y Cobo, en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza. En ese lugar comenzó la reyerta en la que el uniformado, de 36 años, resolvió agredir a disparos a su adversario, para luego fugar darse a la fuga sin dejar rastros.

La víctima quedó tendida en el suelo gravemente herida, mientras que su atacante huyó perdiéndose entre las calles del vecindario. Luego de una alerta radial mediante el sistema de emergencias 911, los integrantes del Comando de Patrullas local acudieron al lugar de los hechos y vieron el cuerpo del damnificado tirado en el suelo.

Enseguida notaron que para ese entonces ya no contaba con signos vitales, por lo que los agentes decidieron entrevistarse con la mujer del hombre, identificado posteriormente de manera oficial como Diego Matías Castro Agüero. La joven de 22 años narró lo acontecido y pronto comenzó un operativo para dar con el paradero del sospechoso.

Buscan al asesino

Por su parte, los peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cuerpo de Diego Matías Castro Agüero y lograron determinar que presentaba varios impactos de arma de fuego que fueron letales.

En ese en marco, en base los datos recolectados, los agentes de seccional Segunda del distrito, en conjunto con la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizaron diferentes procedimientos para apresar al asesino; certificándose que el mismo se desempeña en la Comisaría Vecinal 6-A, situada en el barrio porteño de Caballito.

Intervino en la causa penal la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.