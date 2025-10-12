Hallaron al niño secuestrado tras el doble femicidio en Córdoba: su padre fue detenido en Entre Ríos cuando intentaba huir a Uruguay

Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, el niño de 5 años que había sido secuestrado tras el doble femicidio de su madre y su abuela en Córdoba, fue hallado este domingo en buen estado de salud en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.



Según informó la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º Turno, a cargo de Gerardo Reyes, el menor fue encontrado en el Hotel Berlín, mientras que su padre, Pablo Laurta, fue detenido cuando organizaba su traslado hacia la frontera uruguaya en un taxi.



Horas antes, la Justicia había lanzado una alerta de búsqueda internacional para dar con el paradero del niño, luego de que fuera sustraído de su domicilio en el barrio Villa Serrana (Villa Rivera Indarte), donde su madre, Luna Giardina, y su abuela, Mariel Zamudio, fueron brutalmente asesinadas. Ambos crímenes se investigan como Homicidio Doblemente Calificado.



De acuerdo con los informes policiales, Laurta habría ingresado el sábado por la mañana a la vivienda ubicada en la calle San Pedro de Toyos y habría asesinado a las víctimas con un arma de fuego.



La tragedia se da en un contexto de violencia de género previa. Luna Giardina había escapado de Uruguay junto a su hijo hace casi tres años, después de que Laurta intentara ahorcarla.



Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, fue detenido en Gualeguaychú y es señalado como el principal sospechoso del doble femicidio y del secuestro del niño.

El hombre tenía una activa presencia pública y política. Se presentaba como presidente del grupo “Varones Unidos”, una organización uruguaya que se autodefine como defensora de los derechos masculinos y que cuestiona la legislación sobre violencia de género. En su sitio web, el grupo sostiene que busca “incorporar la perspectiva masculina” a los debates de género y denuncia problemáticas como “fraude parental, misandría y discriminación judicial”.



En una entrevista concedida años atrás al programa Desayunos Informales, Laurta se había mostrado en contra de la ley de violencia de género en debate en el parlamento uruguayo y denunció las supuestas “falsas acusaciones” hacia los hombres.



En redes sociales, solía publicar contenidos antifeministas, mostrarse a favor de Javier Milei y Donald Trump, y en 2016 fue uno de los impulsores de una visita a Uruguay de los escritores Agustín Laje y Nicolás Márquez para la presentación de un libro en el Palacio Legislativo.



Las autoridades judiciales confirmaron que el niño fue puesto bajo resguardo y que el detenido será trasladado a Córdoba para prestar declaración indagatoria en las próximas horas.



