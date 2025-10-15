Salvaje pelea entre taxistas y choferes de aplicación

Un violento enfrentamiento a golpes se produjo entre choferes de aplicación y taxistas en la entrada del Aeroparque Jorge Newbery.

Los implicados comenzaron a empujarse y a cruzar trompadas e insultos, por lo que tuvieron que intervenir efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Según trascendió, un chofer invitó a un hombre pelear y pronto la situación escaló cuando los demás conductores intentaron separarlos, pero otros optaron por continuar la gresca sobre la Costanera Rafael Obligado.

La secuencia quedó grabada y en la filmación se escucha a otro sujeto pronunciar la frase: “Se tienen que quedar de ese lado, ¿entendieron el mensaje? De ahí no salen más”.

El detonante del altercado habría sido el estacionamiento del lugar para trasladar a los pasajeros que arriban al aeropuerto.