Doble robo en las escuelas de Berisso

Delincuentes robaron dos escuelas en Berisso y la comunidad educativa volvió a quedar en alerta. En apenas unos días, dos instituciones fueron blanco de la delincuencia, lo que generó preocupación entre docentes, alumnos y padres que reclaman medidas urgentes para reforzar la seguridad en la zona.

El primero de los hechos ocurrió en una escuela ubicada entre los barrios Juan B. Justo y barrio Obrero. Los ladrones aprovecharon el fin de semana para ingresar sin ser vistos, y aunque todavía se desconocen los objetos robados, los daños materiales fueron importantes. En el otro caso, el robo se registró en la Escuela Primaria N° 22, del barrio Banco Provincia. En ambos establecimientos se realizaron las denuncias correspondientes y la Policía trabaja para identificar a los responsables, aunque hasta el momento no hay detenidos.

Los docentes denunciaron que los robos a las escuelas se repiten cada vez con más frecuencia y que la falta de patrullajes o de alarmas adecuadas convierte a los edificios en blanco fácil. Reclaman una presencia policial más visible y un sistema de vigilancia que funcione de manera efectiva.

Mientras tanto, los investigadores analizan las cámaras de seguridad cercanas y no descartan que se trate de una misma banda que actúa en la zona. Las autoridades reconocen que hay una escalada delictiva preocupante y que la situación se agrava por la falta de recursos y de personal para cubrir todos los barrios del distrito.

Como si no bastara con los robos, otro hecho de inseguridad volvió a estremecer a Berisso cuando una balacera sacudió la tranquilidad de la calle 28 entre 165 y 166. Un hombre de 46 años fue atacado por al menos cuatro personas que comenzaron a dispararle luego de una discusión. La víctima logró refugiarse en la casa de su hermana, pero los agresores continuaron los tiros e incluso algunos impactos dieron contra la vivienda. Vecinos aseguraron haber escuchado más de 20 detonaciones antes de que llegara la Policía.

La causa fue caratulada como amenazas agravadas y abuso de arma, y los investigadores no descartan que se trate de un ajuste de cuentas entre personas con antecedentes de conflictos previos. Afortunadamente no hubo heridos, aunque los vecinos quedaron aterrados por la violencia del episodio.

Los dos hechos, ocurridos con pocos días de diferencia, evidencian un panorama alarmante en Berisso, donde la inseguridad se manifiesta tanto en los espacios públicos como en los ámbitos educativos. La comunidad exige respuestas concretas y un plan de acción inmediato que permita recuperar la tranquilidad perdida. Por ahora, el miedo y la indignación se mezclan con una sensación de desprotección que crece día a día.