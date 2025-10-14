Se refuerza la teoría de la masacre por el robo de 400 kilos de cocaína

Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los nueve detenidos por el triple crimen con sello narco en Florencio Varela, consideró que que “lo usaron” a él y a su sobrina Florencia Ibáñez, mientras que afirmó: “Todo lo que pasó lo hizo David porque le robaron 300 o 400 kilos de cocaína”.

David Gustavo Morales Huamani, alias “El Loco David” o “Tarta”, es uno de los prófugos que, de acuerdo a los testimonios, se retiró “mojado” y “embarrado” de la vivienda donde se cometieron los asesinatos.

Sotacuro señaló en su ampliación indagatoria ante el fiscal que en la Fox viajaban él, Ibáñez y Alex Roger Ydone Castillo, al tiempo que reconoció a una persona apodada “el bola”, amigo de Alex.

“Cuando llegamos Ydone se baja del auto y me quedo yo con Florencia. Ydone va a la casa y habla con una chica en la vereda, luego vuelve, se sube y empieza a dar vueltas con el coche. Yo estaba sentado en el asiento de atrás, no entendía nada”, agregó.

El presunto chofer del vehículo de apoyo resaltó que Alex “no le dijo nada” porque “solo tenía que volver con un auto negro, un Chevrolet, que venía con la Tracker, cuando llevaban a las chicas”, quienes eran acompañadas por Tony Janzen Valverde Victoriano (“Pequeño J”) y David.

Manifestó que después concurrieron hasta una “quinta” en la que se supuestamente se llevaba a cabo la “fiesta” y Alex “se da vuelta y se va” a conversar “con una de las chicas”: “Yo me quedé en el auto con Florencia sin entender nada de lo que pasaba e Ydone vuelve y nos ‘vamos a dar unas vueltas’”.

Finalmente indicó que Alex le pidió que se fugara a su país natal, Bolivia, porque “el auto estaba a su nombre”: “Todo lo que había pasado lo había hecho David porque le habían robado su mercadería, su droga. Creo que eran 300 o 400 kilos”.