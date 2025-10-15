Policía abatió a ladrón que se dedicaba a robar ruedas

Un delincuente que se dedicaba a robar ruedas de automóviles murió durante un tiroteo con efectivos policiales. Fueron tres los sujetos que mantuvieron un enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad, de los cuales uno de ellos falleció y los otros dos restantes lograron escapar, por lo que son intensamente buscados.

El episodio comenzó cuando dos agentes observaron a uno de los malvivientes que estaba intentando forzar una de las puertas de una camioneta Volkswagen Amarok, la cual estaba estacionada en Manuel Acevedo al 100, entre Antonio Sáenz y Mariano Boedo, en la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora.

Los oficiales impartieron la voz de alto, pero al hampón empezó la huida tras subirse a un Volkswagen Polo que estaba a unos metros y en el que lo esperaban otros dos cómplices. Los maleantes empuñaban armas de fuego y pronto atacaron a tiros a los uniformados, que repelieron la agresión.

De esta forma se produjo un cruce de disparos mientras los sospechosos escapaban por calle Manuel Acevedo, pero al llegar al cruce de Italia y José Ignacio Gorriti, chocaron contra un rodado.

Uno de ellos murió

En ese preciso instante, uno de los maleantes bajó del coche y cayó tendido al suelo debido a que tenía una herida en la región torácica. Mientras tanto, sus socios delictivos continuar con la fuga a bordo del vehículo.

El ladrón tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Luisa Cravenna de Gandulfo, donde finalmente murió a los pocos minutos de entrar. Tras ellos se supo que se trataba de un joven de 26 años con un frondoso prontuario, que tenía un pedido de captura activo por robo en un expediente abierto el 24 de abril.

Los agentes incautaron el auto que fue abandonado sobre la Ruta 205 y se comprobó que tenía adulterados los números de motor como de chasis. Además, descubrieron diversas herramientas que serían para el hurto de ruedas.