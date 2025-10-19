Trágico asado en Mendoza: un hombre se atragantó y murió

Un trágico hecho conmocionó este domingo a la ciudad de Guaymallén, en la provincia de Mendoza. Un hombre de 29 años murió tras atragantarse con un pedazo de carne mientras compartía un asado familiar por el Día de la Madre.

El episodio ocurrió en una vivienda del barrio Villanueva, donde la familia se había reunido para celebrar la jornada. Según informaron fuentes policiales, la víctima se encontraba preparando el almuerzo cuando probó un trozo de carne recién sacado de la parrilla que se le atoró en la garganta.

Al notar que no podía respirar, su hermana intentó auxiliarlo, pero el joven se desvaneció a los pocos segundos. Desesperada, la mujer llamó al 911, y minutos después llegaron al lugar efectivos policiales junto al Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Los paramédicos realizaron maniobras de Heimlich y reanimación cardiopulmonar (RCP) durante casi 30 minutos, pero a pesar de los esfuerzos, el hombre falleció en el lugar a causa de un paro cardiorrespiratorio.