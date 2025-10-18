“Soy totalmente inocente”, indicó el acusado de cavar los pozos del triple crimen narco

Ariel Giménez, el acusado de cavar los pozos en la vivienda de Florencio Varela donde se cometió el triple crimen con sello narco, declaró ante el fiscal Adrián Arribas y afirmó ser inocente.

El joven de 29 años sostuvo que el viernes 19 de septiembre “claramente no estuvo” en el domicilio ubicado en la calle Chañar 702.

“Ese día estuve en la casa de Gabriela, estuve casi toda la noche con ella”, manifestó y pidió a los investigadores que “revisen una cámara de la Municipalidad frente” al inmueble donde ocurrió el hecho.

En este sentido, Giménez expresó: “Soy totalmente inocente del hecho que se me imputa. No tengo nada más para decir”.

El sindicado describió que las palas eran “nuevas” y que se las “dio” Miguel Ángel Villanueva, quien “le indicaba que tire la tierra ahí arriba del pozo ya tapado”, el cual parecía “como si hubiesen sacado un tanque de agua”.

“Miguel me dijo que no hacía el pozo porque tenía el dedo cortado”, agregó. Por su parte, Matías Agustín Ozorio, el presunto ladero de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y Villanueva se negaron a comparecer.

Asimismo, Celeste Magalí González Guerrero, una de los nueve detenidos por el triple crimen con sello narco cometido en Florencio Varela, declaró ante el fiscal Adrián Arribas y se negó a un careo con los demás imputados.

La mujer reiteró que “no sabía que iban a matar” a Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, motivo por el que, de lo contrario, “nunca hubiera accedido” porque en la vivienda de la calle Chañar 702 reside con su hijo desde 2020.

“Yo le había comentado a Pequeño J que si usaban mi casa, usen solo mi pieza, no la de mi hijo”, pero cuando volvieron “no teníamos cama”, sostuvo Celeste.

En este marco, insistió que Miguel Ángel Villanueva, su pareja que se abstuvo de comparecer, tenía la mano lastimada, decidió ir a comprar productos para “curarle” la herida y concurrió a una estación de servicio para adquirir “gasolina”.

“Me dijo (en el hotel) que lo del dedo se lo había hecho cuando apuñaló a una de las chicas que quiso escapar”, señaló, a la vez que indicó que el imputado le reveló: “A la última de las chicas la habían asfixiado con Pequeño J”.

Guerrero añadió que “Nero” y “Paco” se encontraban el viernes 19 de septiembre en Varela “haciendo el pozo”, el cual “no vio” y que “estaban en el fondo con Ozorio (presunto ladero de Valverde Victoriano)”: “Matías estaba en cuero”.