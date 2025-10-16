Grave accidente en La Plata: una motociclista fue hospitalizada

Un fuerte accidente de tránsito se registró esta mañana en la avenida 122 y 50, en el límite entre La Plata, Berisso y Ensenada, cuando una motociclista sufrió una violenta caída en plena vía pública.

Según testigos, la mujer quedó tendida sobre el asfalto tras el impacto, y fue asistida rápidamente por vecinos que dieron aviso a los servicios de emergencia. Un vendedor de flores relató: “Yo venía del baño y la vi tirada; después llegó la ambulancia”.

Personal del SAME llegó al lugar y trasladó a la víctima a un centro de salud para su atención. Fuentes policiales confirmaron que llevaba casco al momento del accidente, lo que habría reducido la gravedad de las lesiones.

La policía local trabajó en la zona, donde el tránsito se mantuvo parcialmente interrumpido mientras se realizaban los peritajes correspondientes para determinar las causas del siniestro.