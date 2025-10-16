Insólitas persecuciones en La Plata dejaron dos heridos

En las últimas horas se registraron dos insólitos sucesos en el marco de persecuciones policiales, que culminaron con agentes de la fuerza lesionados y hospitalizados, informaron fuentes oficiales.

Por un lado, dos oficiales de la Fuerza Barrial de Aproximación iban en sus motos para sumarse a sus colegas del Comando de Patrullas La Plata, que perseguían a una persona que iba a bordo de un ciclomotor sustraído en la jurisdicción de la comisaría Cuarta, dentro del barrio de La Loma.

Por causas a establecer, los uniformados de la FBA colisionaron entre sí en plena persecución, a la altura de las calles 155 entre 35 y 36, sin que al parecer interviniera otro vehículo. Producto del choque, las víctimas cayeron de los rodados e impactaron su cuerpo contra el piso, resultado ambos con heridas.

Uno de los damnificados fue trasladado en una ambulancia hasta el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, al igual que su compañero. Este, no obstante, fue llevado por un patrullero. Ya en el centro médico, se estableció que la vida de ninguno de los corre peligro, ya que sufrieron heridas leves y se recuperan de manera favorable.

Hasta el cierre de esta edición nada se sabía del conductor de la moto robada, y se abrió una causa penal caratulada como “lesiones culposas”, que recayó en la Unidad Funcional de Instrucción número 12 de Delitos Culposos.

En 186 y 38

En tanto, un partido de fútbol amateur se interrumpió la tarde del domingo (aunque recién trascendió ayer) luego de que un delincuente que estaba siendo perseguido por la Policía se refugiara en el campo de fuego.

El insólito hecho se materializó en un predio ubicado en 186 y 38, mientras jugaban un partido los clubes Elohim y Defensores de Punta Lara. Un caco que acababa de cometer un asalto y era acechado por los numerarios, ingresó al campo y se mezcló entre los jugadores y el árbitro. Todos los presentes entraron en pánico pero finalmente el implicado fue aprehendido sin ningún tipo de problema y, ya esposado, fue trasladado a la comisaría de la zona, la Decimoquinta de Lisandro Olmos. De acuerdo a los portavoces, no se registraron heridos de ningún tipo ni tampoco daños en las instalaciones y, tras el incidente, el partido se reanudó y se completó sin problemas.

Tomó intervención la fiscalía penal en turno, que indagó al responsable. Este quedó a disposición de la Justicia de La Plata.