Se negó a declarar Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio

Luego de su detención, Pablo Laurta, el acusado del doble femicidio, del crimen del remisero y el secuestro de su hijo, se negó a declarar frente a la fiscal Daniela Montangie, de acuerdo a lo informado por las fuentes judiciales. En ese marco, trascendió que la decisión de guardar silencio obedece a un pedido realizado por su abogado defensor.

Cabe resaltar que, en esta ocasión, Laurta debería haber prestado declaración por el asesinato de Martín Sebastián Palacio, el conductor de autos de alquiler que lo iba a trasladar desde Concordia hasta Córdoba, pero finalmente no emitió ninguna palabra.

El acusado ingresó a la Fiscalía de Concordia cerca de las 9.30 de la mañana y hasta las 13.00 estuvo reunido con el letrado que lo patrocina. Debido al excesivo tiempo que permaneció en el interior de la dependencia, se creía que había brindado su testimonio acerca de lo ocurrido, pero luego se confirmó que se negó.

En ese marco, al momento de ser trasladado, el imputado aseguró que lo que hizo lo hizo “todo por justicia”, una frase escalofriante que provocó una profunda indignación ya que no aparenta signos de arrepentimiento. Asimismo, al llegar a la ciudad en la que debía declarar, volvió a hablar ante la prensa y lanzó una frase que generó confusión: “Hay que venerarlo; es un mártir”.

Debido a que sus palabras no tienen ningún de contexto, sospechan que puede tratarse de una estrategia queriendo demostrar que no está en sus cabales para que sea declarado inimputable.

El caso

Luna Giardina, de 26 años, y su madre Mariel Zamudio, de 54, fueron encontradas sin vida en el barrio Villa Serrana en la provincia de Córdoba. El asesino es Laurta, un hombre de nacionalidad uruguaya, quien tras cometer el doble femicidio se dio a la fuga junto a su hijo de 5 años.

Pocos días después fue arrestado en un hotel de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, donde presuntamente se preparaba para regresar a su país.

En el medio, se supo que el sospechoso contrató a Martín Sebastián Palacio, un chofer de una reconocida plataforma de viajes, quien fue desde Buenos Aires hasta Entre Rios para llevarlo hasta Córdoba. Pero, por el momento se desconoce el paradero del conductor de Uber, aunque hallaron un cuerpo en el municipio de Puerto Yeruá y la Fiscalía presume que podría tratarse en un 99% del remisero.

Otro de los indicios que señalan a Laurta como el autor del asesinato de Palacio es que, antes de encontrar el cadáver, los investigadores del caso localizaron su billetera en la habitación del hotel en la cual se hospedaba Laurta.