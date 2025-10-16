Mataron a un nene de 8 años en medio de una pelea entre bandas

Un nene de tal solo 8 años fue asesinado en medio de una pelea entre bandas, al recibir un balazo que le provocó la muerte.

El hecho sucedió en el barrio Valle Grande, en San Juan, cuando dos sectores se enfrentaron a tiros. Pese a que el menor se encontraba alejado del conflicto, disparo impactó en su tórax.

El niño fue trasladado de manera inmediata al Hospital Marcial Quiroga, pero los médicos confirmaron llegó a la institución de salud ya sin signos vitales.

Los profesionales que lo atendieron informaron que la víctima tenía una lesión de entrada en el pecho, sin orificio de salida, por lo que la bala quedó alojada en el cuerpo.

Tras ello se llevó a cabo un operativo que concluyó con siete detenciones, entre ellos un menor, y se incautaron dos armas de fuego que serán peritadas.