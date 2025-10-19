Con el cuento del tío, ladrones asaltaron a un jubilado

Un hombre de 84 fue vilmente engañado por una pareja que se acercó hacia él con una excusa y lo convenció de ingresar a su domicilio, pero una vez adentro lo atacaron a golpes y huyeron con sus ahorros. Todo ocurrió pasadas las 17 horas en el barrio Las Américas, en Mar del Plata, cuando un jubilado fue víctima de un robo bajo la modalidad conocida en la jerga como “cuento del tío”. Los ladrones escaparon con una suma cercana a los 20 mil dólares. “Se llevaron los ahorros de toda su vida en cinco minutos”, señaló la nieta del hombre asaltado. Además, la joven relató que su abuelo estaba por salir a hacer los mandados cuando la pareja se le acercó y le dijo que debían guardarles unos sobres porque se iban de viaje, pero todo resultó ser un engaño. Una vez adentro, lo golpearon de forma brutal para que entregara todo su dinero. Tras ello, los ladrones escaparon y comenzó una investigación para atraparlos.