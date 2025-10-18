Trasladan a Pablo Laurta a Gualeguaychú y luego a Córdoba: “Me tapan para que no hable”

Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio y del crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, es trasladado a la ciudad de Gualeguaychú y luego será derivado hasta al provincia de Córdoba. A la salida de la Fiscalía de Concordia volvió a hablar y expresó que le tapan la cara “para que no hable”.

El miércoles Laurta se negó a declarar y fue imputado por el delito de homicidio criminis causa en el caso de Palacio y en la jornada de ayer se le dictaminaron 120 días de prisión preventiva. Este viernes, tras las medidas dictaminadas en Entre Ríos, se determinó su traslado a Córdoba, donde allí va a ser acusado de los femicidios de su expareja, Luna Giardina; y de su ex suegra, Mariel Zamudio.

A la salida de la Fiscalía de Concordia, bajo un amplio operativo de seguridad, el sujeto volvió a expresarse ante las cámaras y manifestó: “Me tapan para que no hable”.