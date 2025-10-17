Cuatro meses de prisión preventiva a Laurta

La fiscal Daniela Montangie dictaminó 120 días de prisión preventiva en Entre Ríos para Pablo Laurta tras ser acusado de manera formal por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, según supo la agencia Noticias Argentinas, y su abogado pedirá la inimputabilidad.

En la jornada del miércoles Laurta fue imputado por el delito de homicidio criminis causa, es decir que lo mató para asegurar la impunidad del siguiente delito, que fue el doble femicidio.

Luego de la audiencia, José Luis Legarrate, abogado del acusado, habló con la prensa para dar detalles de cómo seguirá la defensa de aquí en adelante: “Laurta en la audiencia se mostró colaborativo, no nos opusimos a la cautelar de la prisión preventiva”.

Al ser consultado sobre cómo es su situación procesal, Legarrate expuso que es “muy compleja” pero que todavía “hay evidencias por incorporar y analizar”, por lo que “es temprano para dar a conocer fundamentos, hay que trabajar de manera profesional”.

“Por el momento se le imputó hechos en Entre Ríos y lo que pasó en Córdoba es de esa jurisdicción, pero ya tomamos contacto con la defensa oficial de allá para coordinar a futuro las distintas acciones”, sumó.

En este sentido, conforme a la información a la que accedió NA, Laurta será trasladado este jueves por la tarde hasta dicha provincia.

Por último, algo que se esperaba como defensa, señaló que no descartan que el acusado haya sufrido “un proceso vivido de psicosis”, por lo que podrían plantear su inimputabilidad. “El objetivo de la defensa es garantizarle el debido proceso penal”, concluyó.

“Quería rescatar a mi hijo de una red de trata”

Por otro lado, el acusado de doble femicidio y del crimen del remisero Martín Sebastián Palacio volvió a hablar, esta vez a la salida de la audiencia donde se le dictaminó la prisión preventiva por 120 días en Entre Ríos, y allí expresó que quería rescatar a su hijo “de una red de trata”.

“Quería rescatar a mi hijo de una red de trata”, se lo escuchó decir a Laurta mientras era escoltado por policías en la Fiscalía de Concordia. El video fue registrado por el medio Tele5 Digital.

En las últimas horas el acusado también se manifestó y dijo que “todo fue por justicia” y hasta soslayó la idea de crear un personaje: “Hay que venerarlo; es un mártir”.

Luego de ser imputado por el delito de homicidio criminis causa en la provincia de Entre Ríos, se espera que este jueves por la tarde sea trasladado a Córdoba para que sea acusado por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio.