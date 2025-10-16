Protesta en los Tribunales Penales de La Plata por el caso de César Floricich

Esta mañana, se realizó una manifestación frente a los Tribunales Penales de La Plata, donde un grupo de personas exige la revisión de la causa judicial que mantiene con prisión domiciliaria a César Floricich desde hace dos años.

Su madre, Sandra, explicó que su hijo fue acusado injustamente de haber participado en una golpiza ocurrida en el Camino Centenario, en diciembre de 2018, contra un joven de apellido Colombo. Según relató, César “fue testigo y no protagonista” del hecho, y quedó imputado “solo por un testimonio de los once presentados en el juicio”.

“Mi hijo nunca practicó kick boxing, como dicen que pertenecía a la banda de los Kickboxers. Estaba volviendo del Parque Pereyra con amigos cuando ocurrió todo. Él bajó del auto solo para ver qué pasaba, no participó de ninguna agresión”, sostuvo Sandra en diálogo con la RED92.

Actualmente, Floricich cumple prisión domiciliaria, sin poder trabajar ni ejercer su profesión de técnico en comercio exterior. “Pedimos que alguien revea la causa. De seis jueces, solo uno llegó a la verdad. No puede ser que por un único testimonio esté privado de su libertad”, expresó su madre.