“Estaba tomando y se desplomó”: trágica muerte en Romero

En la zona de calles 527 y 166, en la localidad de Melchor Romero, se produjo un hecho que dejó impactados a los vecinos: un joven de 23 años cayó al suelo inesperadamente mientras consumía una cerveza en la vía pública. Testigos relataron que, de un momento a otro, comenzó a tambalearse y se desplomó, ante la mirada de quienes estaban cerca.

Al llegar una ambulancia, los médicos constataron que el joven ya había fallecido. En el lugar, junto al cuerpo, quedó una botella de cerveza como testigo mudo de los instantes previos al episodio. Según fuentes oficiales, no se observaron signos de violencia visibles.

Familiares del joven declararon que él tenía antecedentes relacionados con el consumo de alcohol y drogas; también se investigará si padecía alguna enfermedad previa que pudiera haber desencadenado el desenlace.

La Justicia ya inició actuaciones para determinar las causas exactas del episodio. Se esperan pericias médicas y forenses complementarias para aclarar qué ocurrió en esos momentos y si intervino algún factor sumatorio más allá del consumo.

Protesta en los Tribunales Penales de La Plata por el caso de César Floricich

Durante la mañana de ayer, se realizó una manifestación frente a los Tribunales Penales de La Plata, donde un grupo de personas exige la revisión de la causa judicial que mantiene con prisión domiciliaria a César Floricich desde hace dos años.

Su madre, Sandra, explicó que su hijo fue acusado injustamente de haber participado en una golpiza ocurrida en el Camino Centenario, en diciembre de 2018, contra un joven de apellido Colombo. Según relató, César “fue testigo y no protagonista” del hecho, y quedó imputado “sólo por un testimonio de los once presentados en el juicio”.

“Mi hijo nunca practicó kick boxing, como dicen que pertenecía a la banda de los Kickboxers. Estaba volviendo del Parque Pereyra con amigos cuando ocurrió todo. Él bajó del auto solo para ver qué pasaba, no participó de ninguna agresión”, sostuvo Sandra en diálogo con la Red 92.

Actualmente, Floricich cumple prisión domiciliaria, sin poder trabajar ni ejercer su profesión de técnico en comercio exterior. “Pedimos que alguien revea la causa. De seis jueces, solo uno llegó a la verdad. No puede ser que por un único testimonio esté privado de su libertad”, expresó su madre.