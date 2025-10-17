Tensión en el centro platense: pelea entre trapitos y un motociclista de los Hells Angels

Un violento episodio sorprendió este jueves al mediodía a quienes transitaban por el centro de La Plata. Tres cuidacoches y un integrante de la agrupación internacional de motociclistas Hells Angels protagonizaron una pelea en plena calle 6, entre 48 y 49, en una escena que generó alarma entre comerciantes y peatones.

El conflicto comenzó cuando los trapitos increparon sin motivo aparente al motociclista, que vestía el tradicional chaleco de la organización. El hombre, identificado como de nacionalidad inglesa, caminaba por la zona cuando fue rodeado y comenzó una discusión que rápidamente escaló a empujones y golpes.

Un video registrado por uno de los presentes muestra el momento en que los cuidacoches confrontan al motoquero en medio de la calle, mientras varios curiosos observan la escena a distancia. Aunque las imágenes no captan el desenlace, comerciantes señalaron que el motociclista logró refugiarse en un local cercano y que los trapitos se retiraron poco después.

Afortunadamente, el enfrentamiento no pasó a mayores y no hubo heridos ni detenidos. La presencia del miembro de los Hells Angels en la ciudad había despertado atención en los últimos días, por lo que el incidente no tardó en viralizarse en redes sociales.