Enfrentamiento a tiros entre los “Hells Angels” y los “Tehuelches” dejó tres heridos en La Plata





Un violento enfrentamiento entre integrantes del club de motociclistas estadounidense “Hells Angels” y el grupo local “Tehuelches MC” dejó al menos tres personas heridas en La Plata. El episodio ocurrió el sábado en la esquina de 44 y 26, cuando una combi y dos autos interceptaron una caravana de motos y varios atacantes descendieron para emboscar a los motociclistas, abriendo fuego en plena calle.

El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad y videos de vecinos, generó una fuerte alarma entre los habitantes y las autoridades locales, especialmente por la llegada masiva de los “Hells Angels” a la ciudad para participar del “World Run 2025”, un encuentro internacional de motociclistas que suele reunir a cientos de participantes.

Los tres heridos fueron trasladados conscientes a hospitales de la zona, mientras que algunos de los emboscados lograron escapar. En el lugar, la Policía incautó cuatro pistolas Bersa de distintos calibres y once motocicletas de alta cilindrada, entre ellas modelos Yamaha, Zanella, Royal Enfield y Kawasaki. Hasta el momento, no hay detenidos.

El violento episodio fue el segundo enfrentamiento protagonizado por el grupo estadounidense en la capital bonaerense. El primero ocurrió el viernes a la madrugada, frente a la Gobernación provincial, cuando un miembro de los “Hells Angels” fue agredido por cuidacoches, lo que derivó en una pelea en la que también participaron repartidores de aplicaciones.

Si bien aquel choque no dejó heridos graves ni detenidos, fue el preludio de una serie de incidentes que se repitieron a lo largo del día. De hecho, ese mismo viernes por la noche se registró otra escaramuza en calle 6 entre 48 y 49, iniciada por un cruce verbal que terminó en empujones y gritos, causando preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona céntrica.

Las autoridades locales se mantienen en alerta ante posibles nuevos enfrentamientos, mientras se intenta determinar el origen de la disputa entre los dos clubes de motociclistas y su relación con los incidentes previos.