Cayó banda narco con cocaína valuada en más de 200 millones de pesos

La Policía de la Ciudad desbarató una organización narco integrada por ciudadanos peruanos, con el secuestro de más de seis kilos de cocaína valuada en más de 200 millones de pesos.

La investigación permitió establecer la conexión con el punto de distribución en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, y derivaron en allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N°4.

Los operativos culminaron con la detención de un hombre y una mujer, y el secuestro de cuatro kilos de cocaína en un departamento de Sánchez de Bustamante al 100, en Almagro. Los paquetes llevaban el relieve de un delfín, emblema del denominado “Patrón del Norte”, Delfín Castedo.

Con estos resultados, la investigación totaliza cuatro detenidos y más de seis kilos de droga secuestrados, valuados en más de 200 millones de pesos.