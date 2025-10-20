Pedidos de justicia por la masacre narco

Los familiares de Brenda Del Castillo y Morena Verdi realizan en conjunto diversos actos a un mes del triple crimen narco en Florencio Varela, mientras que los cercanos a Lara Gutiérrez, otra de las víctimas del caso que conmueve al país, lo hacen aparte.

Según informaron, a partir de las 15 de ayer se llevó a cabo un corte de tránsito en la rotonda de La Tablada, y a las 19 realizaron una misa de réquiem. Por último, a las 21.30 hubo una suelta de globos donde participaron familiares, amigos y vecinos.

Como ocurrió en otras oportunidades, sin que haya explicación alguna, las movilizaciones y marchas se efectuarán por separado.

Acerca de los cercanos a Lara, se supo que el encuentro para pedir justicia por las chicas se realizará hoy a las 19 en la intersección de las calles El Tiburón y La Quila, en Ciudad Evita, lugar donde fueron vistas por última vez.

“Sé que las mamás de Brenda y Morena hacen su marcha hoy (por ayer), pero para nosotros el 19 es el día que desaparecieron y que el 20 las mataron”, expresó Stella, una pariente.

Pese a que se tratan de reuniones distintas, se espera que muchas personas se acerquen a saludar y a continuar con el reclamo de justicia.

Actualmente en la causa hay nueve detenidos, uno de ellos todavía en Perú a la espera de ser extraditado, hay tres que están prófugos y ya tienen pedido de captura internacional, mientras que otros tres ya fueron identificados.

Se trata de una semana clave ya que, después de que el fiscal Adrián Arribas haya incorporado más imputaciones contra los acusados, se dictarían las prisiones preventivas y la causa pasaría al fuero federal.