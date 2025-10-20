Atacó a su madre y quemó con agua hirviendo a dos policías

Un hombre de 43 años que agredió a su madre de 78 arrojó un balde con agua caliente contra los policías que acudieron al lugar y dos uniformados sufrieron quemaduras.

Los agentes se hicieron presentes a una denuncia por violencia familiar y, al arribar, el agresor arrojó un balde con agua caliente hacia los efectivos, provocándole lesiones. Ante la situación, el personal debió emplear agente químico para reducirlo y proceder a su detención.

Como consecuencia del ataque, las víctimas resultaron con quemaduras: uno de ellos en los antebrazos y brazo, y el otro en el rostro, siendo este último derivado a un oftalmólogo por una posible lesión ocular.

Por su parte, la madre del detenido fue trasladada al Hospital Italiano, donde se le diagnosticaron escoriaciones en el ojo izquierdo y la espalda.