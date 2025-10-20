Se estrelló contra un remolque y quedó atrapada entre hierros retorcidos

Momentos de extrema tensión se vivió ayer a la mañana, cuando una mujer sufrió un brutal accidente de tránsito e incrustó el auto que manejaba debajo del trailer de un camión en nuestra ciudad, informaron fuentes policiales.

Por cuestiones que son motivo de investigación, la víctima que iba a bordo de una utilitario Renault Kangoo colisionó contra el semirremolque alrededor de las 9 de la mañana en 31 entre 61 y 62. Debido al fuerte impacto, quedó atrapada entre los hierros retorcidos de su vehículo y no pudo salir.

Un llamado al servicio de emergencias 911 alertó al personal de la fuerza y se hicieron presentes agentes del Comando de Patrullas y una dotación de bomberos del cuartel de Los Hornos, para que sacaran a la mujer, de 49 años, de adentro del habitáculo.

“Trabajamos durante varios minutos para cortar la estructura del auto y rescatar a la mujer con cuidado. Fue un trabajo delicado por el riesgo de nuevos movimientos del trailer”, dijo un bombero. En ese sentido, se especificó que hubo trabajos con cerramientos de corte y expansión, y una vez liberada del encierro, a la damnificada se le puso un cuello ortopédico y se la trasladó de urgencia hasta el policlínico San Martín. Allí fue atendida por personal de la guardia, quienes establecieron que presentaba cortes y politraumatismos, pero por fortuna su vida no corre peligro. “Por suerte llegó consciente al hospital”, relató un vocero.

Los testigos y vecinos indicaron que el accidente fue tan tremendo que “escuchamos un estruendo terrible y pensamos que había explotado algo. Cuando salimos, vimos la camioneta metido abajo del camión y una mujer que no podía salir”.

Se abrió una causa penal en la Unidad Funcional de Instrucción en turno de Delitos Culposos, caratulada como “lesiones por accidente”. Cabe destacar que en la utilitario solo viajaba la mujer.