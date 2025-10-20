No entiendo por qué Panaro entró solo quince minutos…

Por Daniel Profe Córdoba

Estudiantes ganó muy bien el clásico 190 del historial. Lo hizo porque fue superior a un equipo como Gimnasia, que llegó golpeado, forzadamente restructurado, y con aires de renovación que apenas pudieron sentirse en la soleada tarde del domingo.

Estudiantes se adueñó del campo y de la pelota durante todo el primer tiempo. El equipo eligió la banda izquierda para lastimar con las sociedades entre Arzamendia, Medina y Cetré. Esto, a pesar de que Zaniratto lo puso a Pintado como marcador volante y a Corbalán como lateral por el mismo sector.

Por allí el albirrojo pudo desequilibrar. Salvo alguna que otra pelota parada que rozó en un palo y otra que se fue por sobre el travesaño más un desborde de Arzamendia, aún con le protagonismo y las intenciones desde la mitad de cancha hacia adelante Estudiantes no tuvo aproximaciones al gol.

Recién cuando se terminaba el primer tiempo y en una de las pocas veces que el Pincha eligió a su lateral derecho para pasar al ataque, una jugada terminó en un centro de Gómez que Ascacíbar logró resolver con una asistencia a Cetré para que éste ultimo termine definiendo delante del arco de la hinchada.

Así terminó el primer tiempo con Estudiantes arriba en el marcador y Gimnasia solamente aguantando y mostrando algunas cosas nuevas como las jugadas preparadas en los córners.

En el segundo tiempo el Pincha salió como para definirlo y Gimnasia solo pudo despertarse con amor propio cuando volvió a recibir otro gol en contra.

Pero la presión que suele ejercerse en los partidos como los clásicos, los errores pueden aflorar en cualquier momento. Así fue que un pase hacia el vacío le permitió a Carrillo tomar la pelota, acomodarse y definir de forma cruzada ante el achique de Insfrán.

Después del segundo gol al Pincha se le presentaron dos opciones más para ampliar el resultado y el partido podría haber terminado tranquilamente 4 a 0. No entiendo como Manuel Panaro entró solo 15 minutos.

En Estudiantes las máximas figuras fueron Cetré y Medina y con eso le alcanzó para imponerse en el primer tiempo y condicionar al rival.

Al final, Estudiantes se aprovechó del débil momento que atraviesa Gimnasia.