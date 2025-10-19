Colapinto finalizó en el puesto 17 en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto completó otro capítulo en su camino dentro de la Fórmula 1. En el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en el Circuito de las Américas, el piloto argentino terminó 17º con el Alpine A525, un auto que volvió a mostrar limitaciones, pero que le permitió sumar kilómetros valiosos en la categoría.

El equipo francés, enfocado en la normativa de 2026, atraviesa un presente difícil y no logra ofrecerle un monoplaza competitivo. Aun así, Colapinto trabajó intensamente con sus ingenieros para encontrar un setup que le diera confianza y aprovechó cada tanda para acumular experiencia.

La carrera fue dominada por Max Verstappen, que amplió su ventaja en el campeonato, mientras que Colapinto se enfocó en completar la distancia y seguir consolidándose dentro de la estructura.

Aunque los resultados aún no llegan, el argentino continúa fortaleciendo su adaptación a la Fórmula 1 y se proyecta como una pieza clave en el futuro del equipo.