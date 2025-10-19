Se enfrentan la obligación de Estudiantes y la necesidad y el hambre de gloria de Gimnasia

La necesidad de cortar una mala racha que acumula más de 22 años sin poder ganar de visitante que tiene Gimnasia y la obligación de hacerse fuerte, imponer la localía y el historial por el lado de Estudiantes, se enfrentarán esta tarde a partir de las 15 en una nueva edición del clásico platense.

Para este partido se convocaron 900 efectivos para garantizar la seguridad tanto en las inmediaciones del estadio como en algunos puntos estratégicos de la ciudad y se anticipó que la cancha abrirá a las 12 para quienes pretendan llegar más temprano y acomodarse.

Además, se espera que haya vallados y movimientos desde las 10 de la mañana alrededor de la cancha del Pincha, en donde algunos referentes de agrupaciones y Filiales tendrán la chance de ingresar para desplegar las banderas más grandes y montar todo el cotillón para poder organizar un recibimiento que promete ser “histórico”.

Gimnasia no gana de visitante desde el 20 de abril del 2003, cuando venció a Estudiantes 4 a 2 y el partido no pudo terminar por incidentes en la tribuna local.

Fernando Zaniratto metió mano en el equipo titular y sacará a la dupla de defensores centrales: vuelve Giampaoli con Enzo Martínez para reemplazar a Suso y a Conti.

Además, es muy probable que debute como titular el hijo del Mellizo, Nicolás Barros Schelotto, quien jugaría al lado de Augusto Max en la mitad de la cancha. La otra opción es que siga Juan Jesús Yangali.

Asimismo se decidió que juegue como titular el Pata Castro y que regrese Pintado para jugar de tres cuartos de cancha hacia adelante junto a Merlini con un sistema táctico 4-2-3-1.

De este modo, el Lobo de Zanirato saltaría al campo de juego con Insfrán, Corbalán, Giampaoli, Martínez, Silva Torrejón, Max, Barros Schelotto, Pintado, Castro, Merlini y Torres.

Estudiantes acumula más de 22 años invicto en condición de local y le lleva 16 partidos de ventaja al Lobo en el historial general y parea el choque de hoy saltaría al campo de juego con Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez y Arzamendia; Ascacíbar, Amondaraín, Medina, Pérez o Castro; Palacios y Carrillo.

El encuentro, que comenzará a las 15, se disputará en el estadio Jorge Luis Hirschi y contará con la televisación de TNT Sports Premium. El árbitro será Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

Quedan entradas y lugares

A partir de las 8 de la mañana el club Estudiantes habilitará el canje del remanente de lugares que quedaron de las últimas horas a través del portal de socios.

Según explicaron desde el club, los interesados en poder acudir al partido tendrán que ingresar a dicho portal e ir chequeando la disponibilidad, en especial en el sector de las plateas más costosas.

El hecho de que aún no se hayan agotados las localidades respondería a que el partido se juega en un día muy especial ya que se trata del Día de la Madre.