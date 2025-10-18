River volvió al triunfo en Córdoba y cortó una racha negativa que preocupaba a todos



El equipo de Gallardo se impuso ante Talleres en el Mario Alberto Kempes y recuperó aire en el Torneo Clausura. Con autoridad y actitud, el Millonario volvió a sonreír tras cuatro derrotas al hilo.



Después de semanas de frustración y cuestionamientos, River Plate volvió a ganar. El equipo de Marcelo Gallardo se llevó una victoria clave en su visita a Talleres y consiguió cortar una racha de cuatro caídas consecutivas en el ámbito local.



Más allá del resultado, el Millonario mostró una mejoría en el juego y en la actitud, elementos que habían estado ausentes en los últimos encuentros. El regreso de varios titulares fue clave para recuperar el equilibrio y la confianza dentro del plantel.



































