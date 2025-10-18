Básquet: la A2 está que arde en el cierre

Se disputó la 11ª fecha del Torneo Clausura de la Zona A2 y la lucha por los primeros lugares sigue al rojo vivo. Meridiano V° reafirmó su liderazgo al derrotar a Náutico, mientras que Juventud, que llegaba como escolta, cayó frente a Asociación Mayo, lo que comprimió aún más la tabla. San Vicente también sumó un triunfo importante ante Hogar Social, y Astillero se quedó con un valioso triunfo en su visita a la UNLP.

En San Vicente, el local venció por 81 a 74 a Hogar Social en un partido intenso y equilibrado. El conjunto vencedor mostró mayor efectividad en los momentos clave y contó con un destacado Nicolás Malcorra, figura del encuentro con 21 puntos, 7 rebotes y un 80% de efectividad. En el equipo visitante, Ciro Ramírez fue el goleador de la noche con un doble-doble de 25 puntos y 12 rebotes, aunque no alcanzó para evitar la caída del Verde, que sigue en los últimos puestos. En Ensenada, Náutico recibió al puntero Meridiano V°, que se impuso 68 a 55 para continuar invicto en el certamen. El equipo de calle 67 volvió a mostrar solidez y jerarquía, liderado por Bruno Carusso, autor de un doble-doble de 19 puntos y 13 rebotes. En el local, Joshua Sánchez e Ignacio Devenia intentaron sostener el ritmo, pero el “Sabalero” nunca logró sentirse cómodo en el juego.

Por su parte, Asociación Mayo se llevó un triunfo clave al superar por 79 a 77 a Juventud en un clásico vibrante. El “Celeste” aprovechó su localía y quedó a un paso del cuarto puesto. Francisco Borrajo tuvo una actuación completa con 20 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 7 robos, mientras que Santiago Valente sumó otras 20 unidades y 7 rebotes.

El cierre de la fecha tuvo un duelo apasionante entre UNLP y Astillero, que terminó 78 a 67 para el visitante tras un tiempo suplementario. La Universidad dominó buena parte del encuentro, pero el Verde reaccionó sobre el final y forzó la prórroga. En el alargue, mostró su mejor versión y se quedó con una victoria de peso. Jerónimo Pagella fue la figura del partido con un doble-doble de 25 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 5 robos.

Con estos resultados, Meridiano V° se mantiene como único líder e invicto del torneo, seguido de cerca por Náutico y Juventud. Detrás, San Vicente, Mayo y Astillero completan un lote de equipos que todavía sueñan con pelear arriba en las fechas finales del Clausura.