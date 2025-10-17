El clásico platense toma forma: Domínguez y Zaniratto afinan detalles para el gran duelo

La ciudad de La Plata ya late a ritmo de clásico. Este domingo a las 15.00, Estudiantes y Gimnasia volverán a cruzarse en el Estadio UNO en un duelo que promete emociones fuertes, con el arbitraje de Facundo Tello. Ambos equipos atraviesan realidades distintas, pero llegan al partido con la necesidad de sumar: uno por consolidarse en zona de playoffs, el otro por asegurar la permanencia.

En City Bell, Eduardo Domínguez afina la formación titular con un objetivo claro: quedarse con los tres puntos. El cuerpo técnico evalúa hasta último momento la situación física de Eric Meza, que sigue entrenando de forma diferenciada. El lateral será exigido entre hoy y mañana para saber si estará disponible.

En ofensiva, Facundo Farías se perfila como titular tras buenos ingresos en los últimos encuentros y acompañaría a Guido Carrillo y Fabricio Pérez. En tanto, Tiago Palacios esperaría en el banco, mientras que en la mitad de la cancha se mantiene la puja entre Gabriel Neves y Mikel Amondarain, aunque este último cuenta con la confianza plena del DT.

La probable formación de Estudiantes: Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez, Arzamendia; Amondarain, Ascacíbar, Medina; Farías, Carrillo y Pérez.

En Estancia Chica, Zaniratto trabaja contrarreloj para definir su primer clásico como entrenador tripero. Tras la salida de Orfila, el Lobo busca dar vuelta la página y recuperar confianza. El DT no confirmó el once inicial, pero hay algunas certezas: Nelson Insfrán será el arquero, Conti y Silva Torrejón seguirán en defensa, y Max comandará el mediocampo. Bautista Merlini y Marcelo Torres, dos de los puntos más altos en las últimas fechas, también dirán presente.

Entre las dudas están el regreso de Juan Pintado al lateral derecho, la presencia de Suso (con Giampaoli peleando por ese lugar) y la disputa entre Lucas Castro y Juan Yangali en el medio. Por las bandas, Manuel Panaro sería titular, mientras que Alejandro Piedrahita y Jeremías Merlo compiten por el otro extremo.

La probable formación de Gimnasia: Insfrán; Pintado, Giampaoli, Suso, Silva Torrejón; Max, Castro o Yangali; Merlo o Piedrahita, Merlini, Panaro; Torres.

El partido del domingo no solo definirá el orgullo de la ciudad, también puede marcar un antes y un después en el cierre del torneo para ambos. Estudiantes busca acercarse a los playoffs; Gimnasia, asegurar la categoría. El clásico platense ya se juega en la cabeza de todos.