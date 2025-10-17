El Indio Ortíz, candidato a dirigir a Cambaceres

El mundo del ascenso suele convertirse en refugio para exfiguras de Estudiantes y Gimnasia que buscan seguir ligadas al fútbol, ya sea como jugadores o entrenadores. En esta ocasión, Defensores de Cambaceres aparece en el centro de la escena: tras una temporada difícil y con la permanencia recién asegurada, el club de Ensenada decidió finalizar el ciclo de Agustín Costantini y ya trabaja en la búsqueda de su reemplazante.

La comisión directiva encabezada por Pablo Díaz mantuvo reuniones con distintos referentes del fútbol regional y, entre los nombres que surgieron, el principal candidato es Hernán Darío Ortíz, muy recordado por su paso por Gimnasia y Esgrima La Plata, tanto como futbolista como también entrenador.

Ortíz, de amplia trayectoria, viene de dirigir a Estudiantes de San Luis y se encuentra evaluando propuestas para continuar su carrera. Además del interés de Cambaceres, también es seguido por Santamarina de Tandil, club que milita en el Torneo Federal A y que busca reforzar su proyecto deportivo.

En Ensenada confían en poder convencerlo, apelando a su vínculo con la región y al desafío de encabezar un nuevo ciclo que devuelva protagonismo al Rojo. En los próximos días, el Indio deberá decidir si acepta la propuesta y se convierte en el nuevo conductor de Cambaceres, en lo que sería un regreso con fuerte impronta platense al ascenso argentino.