Colapinto con nuevo diseño en el GP de Estados Unidos

Este fin de semana Franco Colapinto correrá en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 y estrenará una nueva versión del A524. Uno de los cambios es el color amarillo, representativo de una compañía nacional que es uno de los patrocinadores principales de la escudería.

El monoplaza del piloto argentino mantiene los colores tradicionales de Alpine, el azul y el rosa, pero ahora se le suman los detalles en amarillo, esto se debe a la unión entre la escudería y Mercado Libre, empresa creada por Marcos Galperin, que se convirtió en uno de los sponsors más destacados del equipo francés.

Para presentar el nuevo diseño se realizó un spot publicitario llamado “Unidos por la Velocidad”, en el que el protagonista es Colapinto, corriendo contra una flota de vehículos. Pero lo más llamativo es la aparición de Neymar en una charla con el periodista Juan Fossaroli.