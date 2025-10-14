Scaloni, con todo listo: “Si está bien, Messi va a jugar”

La Selección Argentina ya tiene la cabeza puesta en el amistoso de este martes frente a Puerto Rico, que se jugará desde las 21 (hora argentina) en el Chase Stadium de Miami. Será el cierre de la gira por Estados Unidos y podría marcar el regreso de Lionel Messi al 11 titular.

En la conferencia de prensa de este lunes, Lionel Scaloni despejó dudas sobre la presencia del capitán. “Lo vi jugar el sábado y, por lo que sé, terminó bien. Antes de preparar el último entrenamiento hablaré con él y, si está en condiciones, seguramente jugará”, expresó el entrenador, dejando la puerta abierta para que la Pulga vuelva a vestir la camiseta albiceleste tras descansar en la victoria ante Venezuela.

Además, el DT adelantó que habrá cambios en el equipo para darle rodaje a otros futbolistas: “Algunos de los jugadores que no debutaron van a poder estar. Es una buena oportunidad para que puedan demostrar su valía”, explicó. Entre las opciones para ser titulares aparecen José López y Aníbal Moreno, dos de los que aún no sumaron minutos en la gira.

Scaloni también fue consultado por el caso Matías Soulé, luego de que su representante sugiriera que podría jugar para Italia. El entrenador no esquivó la pregunta: “Soulé está en el radar al igual que otros chicos que creemos que pueden aportar cosas importantes”.

Por último, elogió a la Sub-20, que jugará las semifinales del Mundial ante Colombia: “Están haciendo un gran trabajo desde juveniles, con amor por la camiseta y compromiso”.

Con Messi a la expectativa y la posibilidad de ver caras nuevas, la Selección se prepara para una nueva prueba en Miami, afinando detalles rumbo al Mundial 2026.