Nuestro candidato Vespaciano ganó por lo que su jockey quiso

POR GALOPÓN

en una tarde agradable, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de doce cotejos. En el Especial “Fancy Cruz” (1.200 mts.), Vespaciano dándonos la razón de nuestra elección y tal como se diagnosticaba en la previa, se alzó con una incuestionable victoria imponiendo condiciones en claro final ya que derrotó por tres cuartos de cuerpo a Decan Dall, mientras que a largo y medio llegaba tercero Mactas. Nuestro candidato, tal su manera de correr vino “balconeando” desde un tercer lugar, para acercarse al fuego “entrecodo” y ya en la recta dominar con prestancia, escapando rumbo al disco que cruzó con la referida ventaja sobre Decan Dall. Así, el pupila del entrenador Carlitos Santiñaque a los 7 años sigue rindiendo en el máximo nivel, contando con una acertada conducción del jockey Aníbal Cabrera. De esta forma el buen hijo de Daniel Boone, a los siete años redondeó el séptimo triunfo de una productiva campaña quedando muy bien posicionado con miras a los cotejos jerárquicos venideros en la corta distancia.

Cotejo reservado para todo caballo de 5 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupó el décimo turno de la programación con trece participantes en pista, ya que Normando Lu y Ventajero John no fueron de la partida y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Vespaciano, que prometía un sport de $3.60, superando lo reunido por Señor Moon ($4.45).

Abiertos los partidores, Señor Moon salió como un balazo y formalizada la competencia corría con cuatro cuerpos de ventaja sobre Mactas, por delante de Vespaciano e Influential Boy, que lo hacían en parecida línea y a continuación venía el malón.

De esa forma culminaron el recorrido del opuesto con Señor Moon enseñando el camino con largo y medio de ventaja sobre Mactas, quedando a tres cuartos de cuerpo Vespaciano y luego corría Influential Boy. Ya en el codo de la calle 41 Señor Moon mantenía la distancia sobre Mactas, mientras por afuera intentaba terciar Vespaciano.

Completaron el recorrido de la elipse y al entrar en la recta lo hizo de mejor manera Señor Moon dispuesto a defender la punta, pero enseguida se le fue al humo Mactas y en la mitad del derecho pasó a dominar las acciones; poco le duró dicha posición porque Vespaciano lo desbordó y siguió viaje hasta el disco, frenado bien la carga de Decan Dall.

El ganador vino en 23s.57/100 y en 48s.01/100 hasta cerrar en 1m.12s.45/100 para los 1.2400 metros de pista normal.