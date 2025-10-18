Tapia fue intimado a liberar los audios del VAR del partido entre Estudiantes y Barracas

El escándalo por el arbitraje en el partido entre Estudiantes de La Plata y Barracas Central sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, fue notificado formalmente mediante una carta documento que lo intima a liberar los audios del VAR correspondientes al encuentro disputado en el Jorge Luis Hirschi hace varias semanas.

La solicitud surge luego de que distintas voces del mundo del fútbol, entre ellas dirigentes, jugadores y periodistas, cuestionaran las decisiones arbitrales que perjudicaron al conjunto platense. El reclamo apunta a que se difundan los registros de comunicación entre los árbitros de campo y la cabina VAR, tal como ocurre en otras ligas internacionales, con el fin de garantizar transparencia y credibilidad en el uso de la tecnología.

Hasta el momento, desde la AFA no hubo una respuesta oficial, aunque se espera que Tapia evalúe junto a su equipo jurídico y al Departamento de Arbitraje cuál será el procedimiento a seguir.

Mientras tanto, el malestar en la hinchada de Estudiantes continúa, y el tema promete seguir generando repercusiones en los próximos días. La presión para que la AFA publique los audios crece, en un contexto donde la confianza en el arbitraje y el VAR vuelve a estar en la polémica.