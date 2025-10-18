Sono Perfetto, con clase y coraje, hizo honor a su nombre

Por Galopón

En una tarde fresca, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de doce cotejos. En el Clásico “Provincia de Buenos Aires” (G II- 2.200 mts.), Sono Perfetto dio un golpe de autoridad y en base a clase y guapeza, se alzó con una incuestionable victoria imponiendo condiciones en un final emocionante ya que derrotó por media cabeza a Winston, luego de pelear palmo a palmo cada metro de la recta final; mientras que a seis cuerpos culminaba tercero Piñazo, estando en la definición los tres ejemplares que acumularon la mayoría de los boletos. Nuestro recomendado, siempre vino echando leña al fuego de la carrera, aguantándose airosamente en la primera parte del desarrollo el hostigamiento de Piñazo y en el derecho final se bancó a Winston que le vino a ganar, pero que debió conformarse con el puesto de escolta. Así, el pupilo del entrenador Omar “Pintita” Labanca volvió por sus fueros y se tomó cumplida revancha de Winston y Piñazo, contando con una acertada conducción del jockey de la casa Lautaro Balmaceda. De esta forma redondeó el tercer triunfo de una corta pero productiva campaña y como dijimos, queda muy bien posicionado con miras a la disputa del Gran Premio “Dardo Rocha” (G I-2.400 mts.) del próximo 19 de noviembre.

Cotejo reservado para productos nacidos desde el 1º de julio de 2022, ocupó el séptimo turno de la programación con siete participantes en pista, ya que Prince Ride faltó a la cita y el cierre de las apuestas mostró el apretado favoritismo de Winston, que prometía un sport de $2.05, sobre la chance de Piñazo ($2.10) y de Sono Perfetto ($5.50).

Abiertos los partidores, Sono Perfetto salió decididamente a la descubierta primereando a Piñazo y a Señor Dalton, quedando enseguida Winston. De esa forma pasaron por primera vez frente al disco y al ingresar al codo del Colegio Nacional, el puntero frenaba por poco el avance de Piñazo, quedando tercero por Afuera Winston y luego se desenvolvían Señor Dalton y Emblematicu.

De esa forma recorrieron la elipse y ya en el opuesto, Sono Perfetto mantenía medio cuerpo de ventaja sobre Piñazo, a largo y medio se colocaba Señor Dalton por delante de Winston. Con esos cuatro ejemplares manteniendo dichas posiciones culminaron el recorrido de la recta de enfrente. Ya en la curva de la calle 41, seguía la lucha entre Sono Perfetto adelante con leve margen sobre Piñazo, mientras por afuera Winston se ponía “casi” a la par de los nombrados., dando la impresión que el ganador estaba entre ellos.

Completaron el recorrido de la elipse y al pisar la recta Piñazo tiró la toalla y todo el escenario quedó para Sono Perfetto y Winston. En el cabeceo, la victoria oscilaba para uno o para el otro. Así hasta la raya con leve margen a favor del bravo Sono Perfetto.

El ganador vino en 26s.27/100; en 50s.80/100; en 1m.15s.53/100; en 1m.40s.10/100 y en 2m.06s.37/100 hasta completar 2m.19s.44/100 para los 2.200 metros de pista normal.