Ganó Racing en la antesala a la Copa

Ayer comenzó la decimotercera fecha del Torneo Clausura y Racing le ganó 1 a 0 a Aldosivi, en el Cilindro de Avellaneda. Con este resultado, la Academia llegó a los 18 puntos y se metió dentro de los puestos de playoff de la Zona A.

En un encuentro en el que Gustavo Costas utilizó una formación con mayoría de suplentes debido al duelo de ida de las semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo (miércoles 22 a las 21.30), el local utilizó la misma estrategia: atacar constantemente. La primera ocasión de peligro llegó a los 12 minutos con un remate de Luciano Vietto tras un saque lateral que tapó muy bien Jorge Carranza.

En la última jugada del primer tiempo, los jugadores de Aldosivi protestaron una acción similar a la que Zunino sancionó el penal para Racing luego de que la pelota impactara en el codo de Marcos Di Césare tras un centro de Guzmán, pero el VAR, a cargo de Diego Ceballos, no llamó al árbitro para revisar la acción y dejó seguir el juego.

Ganó Lanús con otro gol de Castillo

El Lanús de Mauricio Pellegrino, el extécnico de Estudiantes, derrotó 2 a 0 a Godoy Cruz y el exatacante de Gimnasia, Rodrigo Castillo, marcó el segundo tanto en tiempo de descuento.

Asimismo, Argentinos Juniors derrotó 3 a 1 a Neweel’s que sigue sin poder levantar cabeza.

Hoy, en tanto, jugará Boca con Belgrano desde las 18, Talleres recibirá a River desde las 20.30 y anteriormente Banfield visitará a Independiente Rivadavia a las 15.45.