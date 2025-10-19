Paso en falso de Boca y recuperación de River en Córdoba

En la continuidad de la decimotercera fecha del Torneo Clausura, Boca perdió ante Belgrano en la Bombonera en un partido válido por la zona A.

El equipo del Ruso Zielinski se impuso 2 a 1, en el marco de un encuentro emotivo por los recuerdos y homenajes al exentrenador Miguel Ángel Russo, fallecido el pasado 8 de octubre.

Lucas Passerini y Leandro Paredes, en contra, convirtieron los goles del triunfo del Pirata, mientras que Exequiel Zeballos descontó para ponerle suspenso a la parte final del duelo.

Además ante otro equipo cordobés, River se recuperó jugando en condición de visitante, lo hizo ganando 2 a 0 ante Talleres con los tantos de Montiel y Meza.

Por otro lado en Mendoza, el Banfield de Pedro Troglio le ganó 2 a 1 en condición de visitante a Independiente Rivadavia.

Hoy, además del clásico de La Plata, jugarán desde las 18 San Martín de San Juan e Independiente y Rosario Central recibiendo a Platense, mientras que a partir de las 15 el Vélez de Guillermo Barros Schelotto visitará a Sarmiento en Junín.