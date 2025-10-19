Dura derrota para Villa San Carlos en Berisso

Villa San Carlos cayó como local 2-1 ante Sacachispas por el encuentro correspondiente a la 18va fecha del Torneo Clausura de Primera B. Luciano Machin había abierto el marcador para el Celeste, aunque igualaría Denis Martínez las acciones, mientras que en el complemento Lautaro Torres pondría las cosas 2-1 para el Lila. En el local vieron la roja Emanuel Zagert y Alejo Lloyaiy, dos bajas realmente muy sensibles para lo que viene en los dirigidos por Pablo Miranda, que desgraciadamente entraron en un bajón en el campeonato y complican sus aspiraciones de ingresar al Reducido y a la Copa Argentina 2026.

La próxima fecha será posterior a las elecciones nacionales, donde el Villero deberá visitar a San Martín de Burzaco, en un duelo de riesgo y donde el conjunto del Pájaro tendrá que sumar a como de lugar.