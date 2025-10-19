Fórmula 1: Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Franco Colapinto finalizó 15º en la clasificación del Gran Premio de las Américas de Fórmula 1, que se disputa en el Circuito de las Américas (COTA), en Austin, Estados Unidos. El piloto de Pilar consiguió avanzar a la segunda ronda de clasificación (Q2) tras beneficiarse del retiro de tiempos de Alex Albon, quien había superado los límites de la pista. De esta manera, el argentino consiguió posicionarse entre los 15 mejores en una jornada marcada por los constantes ajustes y las dificultades con el rendimiento de su monoplaza.

La carrera principal del Gran Premio de los Estados Unidos se llevará a cabo este domingo desde las 16:00 (hora argentina) y contará con un total de 56 vueltas sobre el trazado texano.

En la Q1, el neerlandés Max Verstappen marcó el ritmo con un registro de 1:33.207, mientras que Colapinto abrió su tanda con 1:34.671, que lo ubicó 17º de manera provisoria. Sobre el cierre, mejoró su tiempo a 1:34.039, pero quedó inicialmente relegado al 16º puesto. Sin embargo, tras la sanción a Albon por exceder los límites del trazado, el argentino subió al 15º lugar, asegurando su pase a la siguiente ronda. Además del piloto tailandés, quedaron fuera de competencia Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Lance Stroll e Isack Hadjar, quien protagonizó un fuerte accidente en la curva 6.

En la Q2, Colapinto intentó repetir su rendimiento, pero se encontró con un comportamiento irregular del Alpine A525, que lo obligó a abortar su segunda vuelta rápida. En su último intento, registró 1:34.044, aunque terminó en el 15º puesto, superado en el cierre por Pierre Gasly. Verstappen volvió a dominar la sesión con un tiempo de 1:32.701, mientras que entre los eliminados se sumaron Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda y Liam Lawson.

Así, el argentino largará desde la octava fila en la final, acompañado por Bortoleto. Tras la clasificación, Colapinto dialogó con la prensa y fue autocrítico con el rendimiento del auto:

“Hicimos varios cambios este fin de semana porque está complicado. No me estoy encontrando bien con el auto ni tengo la confianza que tuve en las carreras anteriores. Probamos distintas configuraciones después de la FP1 y no funcionaron. Seguimos en esa dirección para la Qualy y fue todavía peor. Son cosas para aprender en equipo”.

El joven bonaerense buscará revertir las sensaciones en carrera y sumar experiencia en un circuito que siempre representa un desafío técnico por su exigente trazado y sus constantes desniveles.