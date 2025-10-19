Fomento cayó ante Alumni pero sigue siendo puntero

Se nos fue un sábado de mega acción en los campeonatos de la Liga Amateur Platense de Fútbol. Con excelentes condiciones meteorológicas, los clubes de barrio de La Plata, Berisso y Ensenada tuvieron la posibilidad de jugar sin ningún tipo de inconveniente a comparación de otros fines de semana donde la lluvia fue gran protagonista de las contiendas.

En el marco de la novena jornada del Clausura de la Divisional A, el que dio la nota con su derrota fue el puntero e invicto Centro Fomento Los Hornos, que dejó atrás su gran andar al perder como visitante de Alumni, en una rivalidad barrial, pero que para Fome no representa un clásico, ya que su duelo tradicional es con San Martín, que hoy está en la ‘B’. Fue derrota 1-0 para el equipo que tiene como figura a Patricio Monti con gol de Matías Catena de penal.

Su principal perseguidor, Unidos de Olmos, no pudo capitalizar este mal resultado y consiguió un empate en su periplo por el Chiche Vicente de Estrella de Berisso. Fue igualdad 1-1. El que si logró aprovechar fue Adip, que como local le ganó 1-0 a la Asociación Coronel Brandsen y trepó a las 19 unidades, a tres del puntero y a uno del Azulgrana.

Continuando con el repaso, el que viene teniendo un gran andar fue Criba, que venció por 2-0 a Malvinas, en un resultado importante, ya que el Azulado viene pujando por permanecer en la categoría y los de las Quintas son grandes protagonistas de la temporada. El que también sigue peleando es Tolosano, que derrotó 3-2 a Crisfa en un partidazo.

Finalmente, Everton le dio un mazazo al Centro Fomento Ringuelet al ganarle por 2-1 en Tolosa, en tanto que otro gran perdedor del sábado fue la Asociación Nueva Alianza, que fue vapuleado 3-0 por el San Lorenzo de Villa Castells de Maximiliano Badell.

Otro resultado: Polideportivo Gonnet 1-0 Asociación Iris.