Debutó el hijo del Mellizo y Zaniratto “lo vio bien”

El debut como titular de Nicolás Barros Schelotto, el hijo del Mellizo Guillermo y referente de Gimnasia, marcó un dato distintivo en el clásico platense de octubre del 2025.

El mediocampista se paró a jugar al lado de Augusto Max como doble cinco en el contexto de un sistema táctico 4-2-3-1.

Por momentos le ganó el dueño a Amondarian, pero también perdió con Ascacíbar y se lo vio muy contenido y hasta condicionar a jugar por las indicaciones que recibía del Pata Castro y de Max.

Sobre el final del partido, a modo de Balance, el entrenador Fernando Zaniratto, quien apostó fuertemente a esta carta en este partido tan importante, sostuvo que.

“A Nico lo vi bien dentro de lo que podía llegar a ser sin un funcionamiento tan aceitado como quizás lo tenemos en la Reserva. Él tiene juego, buen pase. Lo venía haciendo bien en Reserva porque conoce a los compañeros, los movimientos, las salidas. Y sabía que le podía costar por ese lado, porque no conoce igual a sus compañeros”, dijo el entrenador.

Con relación al planteo, el entrenador interino del Lobo señaló que “No salió” en relación a lo pensado.

“Tuvo mérito Estudiantes, obviamente. Ganó, jugó bien y lo aceptamos. No nos salió lo que vinimos a buscar. No hay que darle muchas vueltas”, insistió Lucho antes de recalcar que “los tres partidos que quedan son tres finales más” y que en ellos “intentaremos mejorar el juego para no quedar siempre tan lejos del arco contrario”, completó.

El Lobo quedó bastante golpeado desde la parte anímica y se reducen las chances de poder clasificar a la próxima instancia de los playoffs, aunque todavía está bastante holgado para suponer que corre riesgo la categoría.

Semana de definiciones institucionales

La comisión directiva de Gimnasia deberá resolver la fecha exacta del llamado a elecciones para la segunda quincena de noviembre, y tras una nueva derrota en el clásico se anticipa una semana clave para el futuro institucional con distintas reuniones que buscarán la conformación de un frente único como opción de alternativa de gestión, pero sin una cabeza o nombre definido. Hay por lo menos cinco socios que mostraron sus intenciones de ser presidente.