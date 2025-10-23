Básquet: los platenses cumplen en el Prefederal

Los equipos platenses completaron la penúltima fecha de la fase regular del Prefederal Bonaerense con un balance positivo y con casi todos los objetivos cumplidos. Estudiantes venció a Náutico de Zárate y se aseguró el primer puesto del Grupo C, mientras que Atenas no pudo frente a Regatas, aunque mantiene el segundo lugar en su zona. En tanto, Platense y Banco Provincia lograron clasificar a los playoffs, confirmando la buena actuación general de los representantes de La Plata en esta edición del certamen.

A una jornada del cierre, los elencos platenses se preparan para el tramo decisivo del torneo. El conjunto dirigido por Lucas Conti ratificó su gran rendimiento a lo largo de la fase regular y cerró su clasificación como líder absoluto del Grupo C. En la última fecha, Estudiantes visitará a Riberas del Paraná, equipo que aún no ha podido sumar triunfos y que se ubica en el fondo de la tabla. Aunque el Pincha ya tiene asegurado su lugar en la siguiente instancia, deberá esperar los resultados de las demás zonas para determinar su posición entre los mejores clasificados del Norte.

Por su parte, Platense cumplió con una sólida campaña que le permitió sellar su boleto a los playoffs. El Tricolor llega con posibilidades matemáticas de subirse al podio de la zona, lo que le permitiría encarar con mayor ventaja la próxima fase.

En cuanto al Grupo D, Regatas se adjudicó el primer puesto tras vencer a Atenas, que con un registro de 6 victorias y 3 derrotas se mantiene como escolta. El Griego, que viene mostrando regularidad en su rendimiento, cerrará la fase en casa el viernes, cuando reciba a La Emilia de San Nicolás en el gimnasio de calle 13. En tanto, Banco Provincia, con 5 triunfos en 9 presentaciones, se aseguró la tercera posición y también su pasaje a la etapa de eliminación directa. El conjunto de City Bell tendrá una dura prueba en la última fecha cuando reciba a Regatas, el líder de la zona.

Con estos resultados, los equipos de La Plata llegan a la definición con buenas perspectivas y con la mira puesta en los playoffs, donde intentarán prolongar su protagonismo en el Prefederal Bonaerense 2025, un torneo que promete una recta final apasionante.